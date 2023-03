RGE fecha 2022 com investimentos de R$ 1,9 bilhão no Estado

A RGE fechou 2022 com R$ 1,956 bilhão em investimentos na ampliação, manutenção, melhoria, automação, modernização e reforço do sistema que atende mais de três milhões de clientes em 381 municípios gaúchos - 65% da energia consumida no Rio Grande do Sul -, representando um aumento de 56,1% em relação ao investimento de R$ 1,253 bilhão realizado em 2021. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

Os números fazem parte da divulgação de resultados do ano da companhia, apontando também para um aumento no lucro líquido da RGE, que chegou a R$ 1,06 bilhão (9,1% a mais do que em 2021). Chama atenção no relatório, porém, a redução de 8,9% da venda de energia no mercado cativo, totalizando 11.779 GWh , especialmente no setor industrial, que registrou queda de 9,1% em relação aos números da RGE em 2021.

A classe industrial representa 10,7% da venda de energia da companhia. No relatório, a RGE atribui a queda à maior migração dos consumidores para o mercado livre e a migração das permissionárias, um movimento que já havia sido percebido no final de 2021, quando houve redução de 6,9% da venda de energia no mercado cativo em relação a 2020.

Em janeiro deste ano, o diretor-presidente da empresa, Marco Antônio Villela de Abreu, anunciou que, até 2027, o ritmo de investimentos da RGE seguirá o mesmo dos últimos anos. Há previsão de aportar R$ 8,394 bilhões entre 2023 e 2027 no estado - média de R$ 1,6 bilhão por ano -, e faz parte do plano do Grupo CPFL Energia de investir R$ 25,4 bilhões em todo o Brasil neste período.



No último mês, a RGE entregou a nova subestação de Arvorezinha, às margens da RS-332, totalizando um investimento de R$ 71,39 milhões na obra que beneficiará 10,6 mil clientes entre Arvorezinha, Ilópolis, Putinga, Anta Gorda, Guaporé e Soledade. Ao longo de 2022, foram 12 novas subestações energizadas no Estado, além da manutenção de 35 mil quilômetros de linhas de energia e a substituição de 117 mil postes de madeira, que agora não passam de um quarto dos postes por onde passa a rede da RGE.

A companhia conseguiu, entre os seus resultados, o menor Indicador Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) da sua história, com 10,55 horas, e também também teve o seu melhor resultado quanto à Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), 4,63 interrupções. Os dois índices acompanham o tempo e a quantidade de vezes que os consumidores ficaram sem luz.