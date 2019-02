11

2019-02-08 12:38:00

Morte de jogadores em incêndio no CT do Flamengo gera comoção

O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro Tomaz Silva/Agência Brasil/JC

Folhapress

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na manhã desta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, e deixou ao menos dez mortos e três feridos -dois deles em estado grave.

Segundo informações iniciais, entre as vítimas estão funcionários do clube e jogadores das categorias de base. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio às 5h17min e atingiu a ala mais velha do CT, que servia de alojamento para as categorias de base e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade. As chamas foram controladas às 6h.

O primeiro atendimento aos feridos foi feito no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo a secretaria de saúde do Rio, a vítima em situação mais grave é Jonathan Cruz Ventura, 15, que tem cerca de 30% do corpo com queimaduras de terceiro grau. Ele será transferido para o Hospital Municipal Pedro 2º. Os outros feridos, Cauan Emanuel Gomes Nunes, 14, e Francisco Diogo Alves, 15, estão em situação estável e, a pedido do Flamengo, serão transferidos para um hospital particular.

O vice-governador do Rio, Cláudio Castro, esteve no Ninho do Urubu na manhã desta sexta e afirmou que a principal suspeita no momento é de que uma pane no aparelho de ar-condicionado do alojamento tenha causado o incêndio.

Jefferson Rodrigues da Silva, dono de uma pensão próxima ao CT que recebe jovens em busca de oportunidade no clube, foi ao local para buscar informações sobre um de seus clientes, um rapaz de 15 anos do Tocantins que estava há dois anos treinando no clube.

Segundo ele, o atleta de nome Caique estava bem, mas muito abalado em razão da perda de colegas.

Silva afirmou que ainda não há informações da causa do incêndio. Ele afirmou que o jovem relatou que tudo ocorreu muito rápido.

"Ele estava no alojamento e disse que quando percebeu o que estava acontecendo, não deu tempo de recolher seus pertences, porque as chamas se alastravam rapidamente. Ele perdeu o celular e estava em estado de choque, mas conseguiu se salvar", disse.

As 10h20min um carro da perícia da Polícia Civil chegou ao local para apurar as causas do incêndio.

O enteado de Marcia Santos, 34, Samuel Barbosa, 16, estava no quarto em que o fogo começou. Segundo ela, apenas parte dos jovens conseguiu fugir. A família veio do Piauí há dois anos para que o jovem tentasse uma oportunidade no clube.

O Flamengo só abriga atletas a partir dos 14 anos e de fora do estado. O rapaz ficava no alojamento de contêineres no CT. A família mora próximo, em uma casa no bairro de Vargem Grande.

Segundo ela, as informações chegaram às 5h para a família, e o Flamengo avisou que seu parente não corria risco às 7h. "A gente soube do ocorrido umas 5h, mas como estamos sem luz por causa do temporal, decidimos vir para cá", disse ela.

Segundo Marcia, o rapaz está em estado de choque e não conseguiu ainda explicar o que aconteceu.

"Ele só disse que conseguiu fugir porque deixou tudo para trás. O colega dele que estava dormindo ma hora do fogo, não conseguiu fugir. Meu enteado está muito abalado", disse.

Mãe de um menino do time sub-11, Rute Mara, 56, disse que os jovens se apresentaram no clube na semana passada. "A gente acha que houve algum problema na parte elétrica porque a chuva danificou a rede em vários pontos do bairro", disse.

O Ninho do Urubu fica localizado no bairro de Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base.

O local passou por reformas recentemente, com a inauguração de um novo módulo para os profissionais em novembro de 2018. Era previsto, inclusive, que a ala atingida pelo incêndio fosse demolida após a inauguração do novo espaço.

O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta, o que seria seu último treinamento antes do clássico contra o Fluminense, inicialmente agendado para este sábado (9), mas já adiado, pelas semifinais da Taça Guanabara.

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) afirmou em sua conta no Twitter que a outra semifinal, entre Vasco e Resende, marcada para domingo (10), também foi adiada. As novas datas das partidas não foram divulgadas.