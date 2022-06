Príncipe Louis rouba a cena em comemoração ao Jubileu da rainha

O príncipe Louis, filho mais novo do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, roubou a cena na aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham nessa quinta-feira (2). O pequeno de quatro anos fez muitas caras e bocas e protagonizou cliques cômicos enquanto os membros da família assistiam a um sobrevoo especial, que ocorreu após o tradicional desfile Trooping the Colour, em comemoração ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. O príncipe arrancou uma risadinha de canto da própria homenageada ao tampar os ouvidos (foto) durante a exibição aérea que formou o número 70 no céu e deixou um rastro com as cores da bandeira britânica - azul, branco e vermelho. Louis é o quinto na linha de sucessão ao trono - depois do avô, príncipe Charles; do pai; do irmão mais velho, George, de oito anos; e da irmã, Charlotte, de seis.