Escolas municipais de Canoas recebem kits de robótica infantil

A Secretaria da Educação da prefeitura de Canoas entregou, nesta quinta-feira (2), 132 Kits de Robótica para as 44 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF). O material é uma novidade na rede municipal e introduz, de forma lúdica, diversas práticas e interações através da iniciação à robótica. Os equipamentos são destinados para alunos de 1º a 3º série do Ensino Fundamental e, segundo a secretária adjunta da Educação, Cinara Souza, a utilização do kit será, inicialmente, realizada por alunos que estão na fase da alfabetização. Na quinta, professores e gestores de EMEFs receberam uma formação para manusear o kit (foto) e integrá-lo às práticas pedagógicas de forma simples e eficiente. Os novos kits se somam a outros recursos tecnológicos que já foram ou estão sendo implementados nas escolas, como os Chromebooks, carrinhos de robóticas, telas interativas, entre outras novidades para o ano de 2022.