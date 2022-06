Corrida Rural agita estradas de Passo Fundo

A terceira edição do circuito FertiSystem, que aconteceu dia 29 de maio em Passo Fundo/RS, contou com mais de 240 participantes. E, dessa vez, o cenário para os atletas foram estradas rurais cercadas de muita natureza. Nesta edição, o grupo de corridas da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs) foi convidado para participar do circuito isento de pagar o valor da inscrição, além de serem patrocinados mensalmente pela FertiSystem. A solidariedade também se fez presente: as doações chegaram a 100 quilos de alimentos. “Além de incentivar atletas e pessoas que apreciam atividades físicas, o Circuito de Corrida Rural é importante para destacar os atos solidários. Para nós, é um evento com ganhos para todos os envolvidos”, declara Evandro Martins, presidente da FertiSystem Group. Martins finaliza dizendo que espera para ano que vem o recorde de participantes, que pertente a 2019, com 300 pessoas.