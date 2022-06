Tempestade de areia leva milhares de pessoas a hospitais no Oriente Médio

Desde o início de maio, os céus de Dubai até a Síria ficaram em um tom alaranjado apocalíptico, enquanto a poeira rodopia pelo ar. Milhares de pessoas no Oriente Médio precisaram ser hospitalizadas, incapazes de respirar adequadamente. Na Síria, refugiados enfrentam uma tempestade nos arredores da cidade rebelde de Dana (foto), na província de Idlib, no noroeste, perto da fronteira turco-síria nesta quinta-feira (2). Embora sejam frequentes na região nesta época do ano, especialistas alertam que as tempestades de areia têm piorado. O fenômeno é impulsionado pelas mudanças climáticas, que estão tornando as paisagens do Oriente Médio mais quentes e secas, o que pode tornar as tempestades mais intensas. Segundo o Banco Mundial, o fenômeno custa à economia da região US$ 13 bilhões por ano.