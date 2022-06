Anitta ganha estátua de cera no museu Madame Tussauds de Nova York

A cantora brasileira Anitta, de 29 anos, inaugurou sua estátua de cera no Museu Madame Tussauds - famoso por expor figuras hiper-realistas -, em Nova York, nesta quinta-feira (2). A novidade foi anunciada por uma rede social do museu na terça-feira (31), que escreveu "Do Rio para NY", com inspiração na música 'Girl From Rio', um dos últimos sucessos da artista. A obra mostra Anitta vestindo um cropped, o mesmo utilizado no clipe da música, com os dizeres 'Garota do Rio' (foto). A estátua, que estava sendo preparada desde agosto de 2021, só foi revelada por inteira ao público nesta quinta. Agora, a cantora, que recentemente alcançou a primeira posição do Spotify com o Hit 'Envolver', entra para um seleto grupo de celebridades que têm uma escultura no museu.