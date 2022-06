Jubileu de Platina comemora os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II

Nesta quinta-feira (2), é dia de comemorar os 70 anos de reinado da monarca britânica Elizabeth II. Milhares de pessoas reunidas próximo ao Palácio de Buckingham, na Inglaterra, esperavam a abertura das grandes comemorações do Jubileu de Platina, que contou com o grande e tradicional "Desfile do Estandarte", no qual mais de 1.500 militares da guarda real estavam presentes, além de cerca de 70 aviões da frota britânica, muitos musicais e bandas. As celebrações vão até domingo. Na programação, estão inclusos mais desfiles e uma missa de Ação de Graças. "Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo" declarou a rainha. Com a comemoração, há uma expectativa de melhora na imagem da monarquia que anda abalada após vários escândalos.