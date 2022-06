Vítimas de massacre em escola recebem homenagens e começam a ser enterradas no Texas

A cidade texana de Uvalde, nos Estados Unidos, começou a sepultar as 19 crianças e duas professoras que foram mortas em ataque a tiros em uma escola primária, no. Nesta terça-feira (31), ocorreu o funeral de duas meninas de 10 anos. Hoje, quarta-feira (1º), acontece o velório de uma das professoras assassinadas. Todos foram mortos quando Salvador Ramos, de 18 anos, abriu fogo na escola, na terça-feira da semana passada, antes de ser abatido pela polícia. O, o que gerou debate sobre as políticas de controle ao acesso de armas de fogo nos EUA. Em meio ao luto, os moradores de Uvalde também se indignaram com a polícia,. Uma homenagem foi montada em frente à escola, chamada de Robb, com flores, brinquedos e os nomes das vítimas em cruzes (foto).