Processo contra grupo feminista acontece na Turquia nessa quarta-feira

Ativistas do movimento feminista e famílias de vítimas do feminicídio protestam em frente ao tribunal de Istambul na Turquia nessa quarta-feira (1°). Em abril, um procurador de Istambul decidiu processar a associação “We Will Stop Feminicide” (Vamos acabar com o feminicídio) alegando que são "atividades contra a lei e a moral". O movimento conta com a “plataforma de feminicídio” que torna cada feminicídio visível, publicando os nomes das mulheres mortas e contradizendo a afirmação do governo de que o número de crimes caiu. "Após aplicar a lei 6284 de proteção da família, o número de assassinatos de mulheres caiu de 350 em 2017 a 281 em 2018", alega o Ministério da Turquia. Enquanto isso a Halime Güner, fundadora de uma ONG feminista declara: "A diferença entre os números acontece porque o governo não dá importância ao motivo de violência machista nos crimes. Nossos dados vêm de primeira mão, das próprias mulheres afetadas, da imprensa e dos tribunais."