Três mulheres e duas crianças da mesma família são encontradas mortas na Índia

Cadáveres de duas mulheres grávidas, sua irmã e seus dois filhos foram encontrados em um poço na cidade de Dudu, distrito de Jaipur, na Índia, no último sábado (28). As irmãs identificadas como Kalu Meena, 25, Mamta Meena, 23, e Kamlesh Meena, 20, desapareceram na quarta-feira (25) junto com os dois filhos de Kalu – um de quatro anos e outro de apenas 27 dias. Laxmi, a irmã mais velha de três, foi fotografada perto de fotos dos familiares (foto), nesta terça (31). De acordo com o portal de notícias do India Today, as três irmãs se casaram ainda crianças em 2003. A família Meena alega que as mulheres foram vítimas de abuso doméstico e estavam sendo assediadas por parentes por causa do dote. Os corpos estavam em um poço a cerca de 2 km da casa dos sogros delas. Segundo a polícia, um caso foi registrado contra os maridos e sogros das mulheres.