'Febre Mortal do Nariz' mata 19 pessoas no Iraque

Enquanto a atenção do mundo está voltada à Covid-19 e à Varíola do Macaco, no Iraque, 19 pessoas morreram e 111 casos foram registrados da “Febre Mortal do Nariz”: doença infecciosa que se propaga a partir de picadas de insetos. A doença se espalha de animais para humanos e tem uma alta mortalidade. Segundo a OMS, a maioria dos casos está entre agricultores, trabalhadores de matadouros e veterinários, são infectados principalmente através de carrapatos em animais. Além disso, em humanos, pode ocorrer através do contato próximo com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais. Sangramento descontrolado, febre alta e vômitos, são alguns dos sintomas. A doença foi documentada pela primeira vez lá em 1979. Desde então, houve apenas poucos casos relatados até o inicio desse ano. A doença ainda não tem vacina e não se sabe ao certo os efeitos colaterais a longo prazo.