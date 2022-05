Palestinos em Beirute marcam aniversário de 50 anos do ataque de Lod

Uma cerimônia realizada em Beirute, capital do Líbano, marcou o 50º aniversário do ataque de Lod nesta segunda-feira (30). O ofensiva mortal realizado por membros do Exército Vermelho Japonês no aeroporto de Lod, em Israel, matou 26 pessoas em 30 de maio de 1972. Kozo Okamoto, o único sobrevivente da célula de três homens que realizou o ataque, fez uma rara aparição no evento realizado por militantes palestinos. A cerimônia foi feita em um cemitério nos arredores do campo de refugiados palestinos de Shatila, onde Okamoto, com 74 anos atualmente, colocou uma coroa de flores em um túmulo em homenagem a seus colegas e exibiu um sinal de V (foto). Dois dos atacantes foram mortos durante a ação, enquanto Okamoto foi ferido e capturado. Condenado à prisão perpétua em Israel, o japonês foi libertado em 1985 devido a um enorme acordo de troca de prisioneiros, conhecido como Acordo de Jibril.