'Mona Lisa' é atacada com torta por visitante do Louvre; vidro protege a obra

Uma das obras de arte mais famosas do mundo, o quadro "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci, foi atacado com uma torta neste domingo (29). A agressão partiu de um visitante do Museu do Louvre, onde a pintura fica exposta, em Paris, na França. O homem, disfarçado com uma peruca e uma touca e andando em uma cadeira de rodas, arremessou o alimento na obra, que não foi danificada, pois é sobreposta por um resistente vidro que protegeu a arte, deixando apenas a marca de creme branco espalhada sobre a tela (foto). Após o ataque, imediatamente os seguranças começaram a levar o homem para fora, e os funcionários iniciaram a limpeza do local. Em vídeos, é possível ver que o agressor realizou o ato em forma de protesto. "Pensem na Terra, há pessoas que estão destruindo o planeta. Pensem no planeta, todos os artistas, pensem no planeta. Por isso fiz isso, pensem no planeta", é possível escutar o homem falando em um dos vídeos. Segundo o jornal britânico 'The Guardian', o agressor da obra já foi preso e encaminhado para uma ala psiquiátrica.