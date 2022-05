Mesmo com chuva, final do circuito brasileiro de skate movimentou a Orla no fim de semana

A maior pista de skate da América Latina, na Orla do Guaíba, foi sede da segunda etapa do circuito brasileiro de skate, o STU National, que terminou neste domingo (29). Devido à chuva, as finais não puderam ser realizadas, e o resultado obtido nas semifinais foi o que valeu. A paulista Raicca Ventura foi campeã da modalidade park, enquanto o título masculino ficou com o curitibano Luigi Cini. Já na modalidade street feminino, Gabi Mazetto faturou o título. Entre os homens, o paulista Giovanni Vianna levou a melhor. Com a revitalização da orla, os olhos para o skate em Porto Alegre estão cada vez mais atentos, trazendo eventos importantes como esse para a capital. "O skate vem crescendo muito, ainda mais com a entrada nas Olimpíadas, e estamos sendo cada vez mais respeitados. Meu sonho é chegar aos Jogos de Paris, e esse grupo da seleção brasileira faz a gente sonhar em chegar longe", afirmou a atleta Gabriela Mazetto.