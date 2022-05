Governo do RS lança oficialmente a Campanha do Agasalho 2022

Foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (26), em evento no Palácio Piratini, a Campanha do Agasalho de 2022. Com o slogan “Doe, doe de coração”, a iniciativa faz um chamado aos gaúchos para a doação de roupas, calçados, cobertores e alimentos não perecíveis que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas em pontos de coleta nos supermercados Zaffari e Bourbon, unidades do Sesc, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, Central de Doações da Defesa Civil do RS e em prefeituras. São aceitos alimentos não perecíveis em qualquer quantidade, cestas básicas, roupas (em bom estado de conservação), calçados (par), cobertores e itens de limpeza e de higiene pessoal. Em, a iniciativa já está sendo realizada desde o dia 10 de maio; todos os pontos de coleta da campanha municipal podem ser conferidos