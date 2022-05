Exposição conta a história dos nomes das ruas de Porto Alegre

O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, localizado na rua João Alfredo, bairro Cidade Baixa, traz a exposição Porto Alegre Toponímica, que conta como lugares - como a Praça do Alto da Bronze e a Rua da Praia - tiveram seus nomes alterados no final do século 19, mas perduram na memória afetiva da capital gaúcha até hoje. As placas expostas resgatam a história de alguns nomes populares de caminhos, estradas, ruas, avenidas, becos e praças da cidade. Para investigar os processos de designação e suas marcas no imaginário local, o artista visual Diego Passos se utiliza da toponímia – estudo da origem do nome dos lugares. As placas ficam suspensas no teto em uma das salas do solar, construção de fins da década dos anos 1840. A entrada é franca, e visitação ocorre às segundas, das 13h30 às 17h30, e de terça a sexta das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30.