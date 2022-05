Equilibrista francês tenta bater recorde mundial no slackline

O equilibrista francês Nathan Paulin, de 28 anos, está em busca de um novo desafio após enfrentar a Torre Eiffel e o Trocadero: Paulin encara o Mont-Saint-Michel, no noroeste da França, com o objetivo de bater um novo recorde mundial no slackline. "O Mont Saint-Michel nasceu seguindo um sonho, vamos desenhar um sonho lá a mais de 2.200 metros", compartilha Paulin nas redes sociais. O equilibrista irá caminhar 2.200 metros em uma cinta de 20 mm esticada sobre a baía de Mont-Saint-Michel, a 95 metros de altura. Ele se dá três dias para alcançar o feito de atravessar a distância sem cair: nos dias 24, 25 e 26 de maio. Paulin está acostumado a desafios extremos em montanhas e arranha-céus e sua maior travessia, até agora, foi de 1.662 metros de distância, 300 metros de altura, no Cirque de Navacelles no Gard em 2017.