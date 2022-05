Porto Alegre se prepara para receber circuito brasileiro de skate neste final de semana

A maior pista da América Latina, localizada na Orla do Guaíba de Porto Alegre, já está recebendo a estrutura (foto) e os preparativos para sediar o Skate Total Urbe (STU) National - circuito brasileiro de skate que chega à capital gaúcha nesta sexta-feira (27) e se estende até o domingo (29). Os principais skatistas do Brasil, tanto da modalidade Street quanto da Park, estarão presentes no evento. Entre os já confirmados, estão aqueles que largaram na frente no ranking 2022: os campeões do Street feminino, Rayssa Leal, do Street masculino, Lucas Rabelo, do Park feminino, Raicca Ventura, e do Park masculino, Luiz Francisco, o Luizinho. Afoi realizada em janeiro deste ano, na cidade de Criciúma (SC). Em outubro de 2022, o, no Rio de Janeiro.