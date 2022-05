Ao menos 7 pessoas morrem após incêndio em balsa nas Filipinas

Uma balsa com 126 passageiros, mais 8 tripulantes pegou fogo na costa das Filipinas nessa segunda-feira (23, no horário local). Uma operação aconteceu essa manhã, resgatando 106 pessoas ilesas. Conforme informou a guarda costeira em suas redes sociais por volta das 4 da manhã no horário de Brasília, ao menos 7 pessoas perderam a vida e 24 ficaram feridas. A balsa se aproximava da cidade de Quezon localizada na Ilha de Luzon quando pegou fogo, obrigando os passageiros e tripulantes a pularem da balsa. Imagem divulgada pela guarda costeira mostra pessoas jogando baldes de água na balsa em chamas na tentativa de diminuir o incêndio.