Faculdade Moinhos de Vento investe R$ 10 milhões em nova sede no Shopping Total

A Faculdade Moinhos de Vento prepara-se para expandir suas atividades de formação. Com mais 2.627 metros quadrados, o dobro da área da sede atual, a instituição ficará sediada no prédio 5 do Shopping Total. A entrega está prevista para o mês de agosto, mas o anúncio foi feito pelo superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, na aula inaugural dos cursos de pós-graduação do ciclo 2022/2023, na última sexta-feira (20). “Nosso compromisso é não apenas entregar conhecimento, mas construir conhecimento. É inovar para que nossos alunos possam oferecer o melhor aos seus pacientes”, afirmou Mohamed. As obras, conforme a assessoria de imprensa, estão em estágio avançado e contam com um investimento de R$ 10 milhões.