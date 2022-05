Refúgio do Lago é inaugurado na Redenção

Complexo gastronômico do Parque Farroupilha (Redenção), o Refúgio do Lago foi aberto oficialmente na tarde desta sexta-feira (20). Em visita ao local no final da tarde, o prefeito Sebastião Melo, acompanhado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes e secretários municipais, andou no trenzinho que voltou a funcionar na última semana e conheceu o espaço. “A melhor forma de fazer inclusão social é dar oportunidades. Esse espaço é um símbolo do empreendedorismo que gera proteção social e estimula o bom uso dos espaços públicos. Foi uma governança resolutiva que deu certo para viabilizar a iniciativa”, afirmou o prefeito.