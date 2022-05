Amanhecer teve geada na Serra gaúcha

As baixas temperaturas marcaram o amanhecer deste sábado no Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes, na Serra gaúcha, um dos municípios mais frios do Estado, o cenário foi de muita geada. Os campos amanheceram brancos, desenhando uma paisagem tipicamente outonal, já antecipando os tons do inverno.

A massa de ar frio e seco segue atuando e influenciando as condições do tempo no Rio Grande do Sul. O sábado será de sol, poucas nuvens e baixas temperaturas. Na Serra, o amanhecer foi de geada e na Capital e Região Metropolitana, muito nevoeiro.