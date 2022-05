Festival de gastronomia reúne 16 restaurantes participantes no Rio Grande do Sul

O festival Brasil Sabor acontece anualmente e celebra a gastronomia típica do País. Chegando à 16ª edição, o evento acontece simultaneamente em 20 estados mais o Distrito Federal, abrangendo as cinco regiões do país e trazendo pratos tradicionais e inovações no cardápio. O Brasil Sabor começou no último dia 12 e segue até o dia 29 de maio, contando com 16 restaurantes participantes em Porto Alegre e Canoas. Os pratos variam de R$ 22,00 a R$ 90,00 e foram desenvolvidos para agradar o paladar gaúcho. São servidas opções variadas de carnes, entre galetos, costelas com diferentes preparos, stinco de cordeiro, bacon e outros. Uma das opções é o stinco de cordeiro com cuscuz marroquino (foto), acompanhado de molho de tomate com lascas de pinhões e especiarias. O evento acontece no formato híbrido, possibilitando para o cliente experimentar os pratos no restaurante ou através do delivery.