Após problemas de saúde, Rainha Elizabeth aparece sorridente em evento

A Rainha Elizabeth II foi fotografada assistindo ao Royal Windsor Horse Show, nesta sexta-feira (13). Apaixonada por cavalos, a monarca, de 96 anos, foi vista sorrindo ao chegar e durante o evento, que é realizado perto do Castelo de Windsor. A propriedade fica a cerca de 40 km a oeste de Londres, e é onde Elizabeth mora desde o início da pandemia da Covid-19. O semblante alegre da monarca aliviou alguns temores sobre os problemas de saúde que ela enfrenta, que a fizeram serdo Reino Unido, no início desta semana. A Rainha só faltou ao evento duas vezes em 70 anos de reinado: em 1959 e 1963, quando estava grávida dos príncipes Andrew e Edward, respectivamente. A saúde de Elizabeth é motivo de preocupação desde que os médicos ordenaram que ela ficasse de repouso em outubro do ano passado.