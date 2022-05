Antigo prédio da Smic começa a ser demolido na região central de Porto Alegre

Já começou a demolição do prédio que abrigava a antiga Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Smic), na região central de Porto Alegre. Os trabalhos se iniciaram no dia 5 de maio e têm prazo de cinco meses para a conclusão. A empresa Base Demolições & Serviços é responsável pelos serviços, que incluem a separação, remoção e transporte dos entulhos gerados. Inaugurado em 1972 e sem uso há 5 anos, a retirada do prédio da Smic valoriza o imóvel em R$ 600 mil, segundo a Caixa Econômica Federal. Em janeiro de 2021, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) entregou formalmente à prefeitura um pedido de cessão de uso do imóvel para implementação de um parque tecnológico. Após um ano de tratativas, a Ufrgs desistiu da parceria. Em março deste ano, o local foique reivindicavam a criação de uma Casa do Estudante indígena, pela Ufrgs.