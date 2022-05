Obra de ampliação da avenida Severo Dullius atinge os 85% de execução

A obra de ampliação da avenida Severo Dullius, na Zona Norte de Porto Alegre, atingiu os 85% de execução. Com dois quilômetros de extensão, os serviços no prolongamento da região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório contam com investimento de R$ 77,9 milhões. Na avaliação do prefeito em exercício, Idenir Cecchim, que vistoriou a intervenção nesta quarta-feira (11), a obra trará grandes contribuições à mobilidade urbana da cidade. "Felizmente, estou podendo fazer essa vistoria para ver a obra da Severo quase terminando. Assim que concluída, vai colaborar para facilitar o fluxo de veículos, retirar 30% ou mais do movimento da Sertório, que hoje está saturado, e beneficiar quem precisa utilizar o transporte coletivo", destaca Cecchim. Com a conclusão dos serviços em andamento, restará para o término da obra a readequação das pontes sobre o Arroio Areia e a sinalização.