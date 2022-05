Mulheres passam o Dia das Mães em marcha por desaparecidos no México

Milhares de mulheres passaram o Dia das Mães em marcha pela Cidade do México nesta terça-feira (10), enquanto cantavam e carregavam fotos de seus parentes desaparecidos. A mulheres exigem medidas governamentais e respostas em meio a uma onda de violência e desaparecimentos cada vez maior. “Onde estão, onde estão? Nossos filhos, onde eles estão?” entoavam as mulheres na caminhada pela Avenida Reforma. "Em vez de comemorar com a família, temos que fazer uma marcha para gritar pedindo nossos filhos de volta", disse à AFP Adriana Martínez, de 48 anos. Segundo as Nações Unidas, mais de 95 mil pessoas foram oficialmente registradas como desaparecidas no México. O Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas contabiliza 8 mil novos casos anualmente nos últimos cinco anos.