Retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol é leiloado e se torna obra mais cara do século 20

Uma das obras mais famosas da pop art, o retrato de Marilyn Monroe (foto) feito pelo pintor Andy Warhol foi leiloado nesta segunda-feira (9), em Nova York, por US$ 195 milhões - mais de R$ 1 bilhão. Com isso, a obra superou o preço de "Mulheres de Argel", de Pablo Picasso - vendida por US$ 179,4 milhões em 2015 -, e se tornou a peça mais cara do século 20. Foram necessários apenas quatro minutos de leilão para o atual proprietário ofertar o lance e adquirir a tela, conforme informações do jornal The New York Times. O comprador não teve a identidade revelada. Apesar do alto valor pago pela pintura, o preço ficou um pouco abaixo do estimado pela casa de leilões Christie's, em US$ 200 milhões. A obra de Warhol faz parte de uma série de retratos que o artista fez de Marilyn Monroe após sua morte, em agosto de 1962.