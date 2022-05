Embaixador russo na Polônia é atingido por tinta vermelha em protesto contra Guerra na Ucrânia

O embaixador da Rússia na Polônia, Sergey Andreev, foi coberto com tinta vermelha por manifestantes que protestavam contra a Guerra na Ucrânia nesta segunda-feira (9). O incidente ocorreu enquanto o embaixador tentava colocar uma coroa de flores no Cemitério dos Soldados Soviéticos, em Varsóvia, para comemorar o 'Dia da Vitória', evento que marca a derrota da Alemanha nazista pelos Aliados. Andreev foi cercado por manifestantes, que atiraram tinta vermelha contra o embaixador e as pessoas que o acompanhavam. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ouvir os ativistas anti-guerra ecoando as palavras “fascista” e “assassino” para ele. À agência de notícias russa Tass, Andreev afirmou que ele e sua equipe não ficaram gravemente feridos no incidente. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia exigiu que Varsóvia organize uma nova cerimônia de colocação de coroas imediatamente.