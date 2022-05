Orquestra Jovem do RS realiza concerto gratuito em Porto Alegre

A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) apresenta um concerto nesta terça-feira (10), a partir das 19h, no teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa, com entrada franca. O repertório contará com a apresentação de clássicos da França, com obras de Debussy, como Pavanne pour une infante dèfunte; G.B. Viotti, com o Concerto Nº 22, e o clássico bolero, de M. Ravel, entre outras músicas referências do país homenageado. A regência do concerto será dos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho. Em abril, a OJRS levou ao público uma série de canções italianas. “No ano em que Porto Alegre celebra 250 anos teremos uma grande homenagem às etnias e às culturas que compõem esse belo mosaico”, explica a presidente da Fundação da OJRS, Carla Zitto. Atualmente, a Orquestra conta com 150 crianças e jovens, organizados em três níveis: iniciantes, intermediários e os avançados.