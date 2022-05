Tempestade de areia leva centenas de iraquianos ao hospital por problemas respiratórios

O Iraque é, novamente, atingido por uma forte tempestade de areia. Centenas de iraquianos foram levados às pressas ao hospital com problemas respiratórios e o aeroporto de Bagdá suspendeu os voos por várias horas enquanto a espessa tempestade cobria o país, a quinta a engolir o Iraque no último mês. As autoridades iraquianas pediram à população que fique em casa. Nesta quinta-feira (5), pessoas caminhavam do lado de fora do santuário Imam Ali (foto), na cidade sagrada de Najaf. A visibilidade era baixa e os motoristas precisavam ligar os faróis para ver a estrada. O Iraque é propenso a tempestades de areia sazonais, comum em áreas desérticas, mas especialistas e autoridades alertam para a frequência do fenômeno nos últimos anos. Segundo eles, a condição é exacerbada por chuvas recordes, desertificação e mudanças climáticas.