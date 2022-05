Diagnóstico auxilia na formulação de políticas públicas para comunidades quilombolas rurais

Está sendo elaborado, no Rio Grande do Sul, um diagnóstico das 134 comunidades remanescentes de quilombos certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Chamado de Diagnóstico das Comunidades Quilombolas Certificadas do Estado do Rio Grande do Sul, a iniciativa tem o objetivo de fazer um diagnóstico social, econômico e produtivo destas comunidades, que, em sua maioria, se destacam na produção de alimentos orgânicos. Segundo a pesquisadora Denise Reif Kroeff, a fase atual da pesquisa é de campo, e as informações obtidas proporcionam dados que ajudam a formular politicas públicas para essa população. A divulgação dos resultados está prevista para novembro deste ano, mês da consciência negra.