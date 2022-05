Nas últimas 24 horas para tirar título, jovens realizam ações em todo o Brasil

Nessa terça-feira (3), algumas das principais cidades do Brasil tiveram ações para incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor. O, às 23h59min. A iniciativa contou com projeções, lambe-lambes e banquinhas de tiragem de título organizadas pelo Engajamundo, uma organização nacional de lideranças jovens. As projeções foram feitas em prédios do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre (foto) e Belém, em parceria com o Coletivo Projetemos, com os textos "Bora, amg. Tire seu título de eleitor até 04 de maio" e “Últimas horas para mudar os próximos quatro anos”. “Somos 50 milhões de jovens no Brasil. Nós temos o poder de mudar o resultado das eleições e para isso é preciso trazer os jovens para participar ativamente da construção do país que tenha a nossa cara, idade e linguagem", destaca Larissa Pinto Moraes, diretora executiva do Engajamundo.