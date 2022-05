Cerca de 700 agricultores e camponeses familiares ocupam prédio da Secretaria da Fazenda do RS

Na manhã desta quarta-feira (4), cerca de 700 agricultores e camponeses vieram para Porto Alegre e ocuparam o prédio Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do RS (MST RS), o intuito da ação é reivindicar auxílio aos trabalhadores do campo que foram afetados pela seca no Estado. A estiagem afeta as famílias há três anos, e os agricultores solicitam a liberação de um auxílio e de crédito emergencial que devem ser destinados para amenizar os impactos dessa condição. O governo havia anunciado a liberação do auxílio e crédito emergencial, porém, de acordo com a Secretaria da Fazenda, os dois estão sob avaliação. O crédito seria um financiamento de até 20 mil reais com juro subsidiado pelo governo para a agricultura familiar, sem especificar a quantidade de famílias beneficiadas ou data de liberação. Já o auxílio seria destinado a 100 mil famílias com o valor de até um salário mínimo.