Ativistas se reúnem na Suprema Corte dos EUA contra derrubada do direito ao aborto

Milhares de pessoas foram às ruas da capital americana Washington na noite dessa segunda-feira (2), diante da possibilidade de a Suprema Corte reverter a decisão que permite o aborto no país. Manifestações também foram registradas nesta terça (3). A possibilidade de anulação da decisão conhecida como Roe versus Wade, de 1973, foi levantada após o vazamento de um rascunho que mostra que pelo menos cinco dos nove juízes da Suprema Corte defendem que essa decisão - de abrangência nacional - seja desfeita. A Roe versus Wade concede às americanas o direito de fazer o procedimento com até 28 semanas de gravidez - antes do feto ter condições de sobreviver fora do útero. Caso seja anulada, caberia a cada estado definir as regras para a realização do aborto, o que já é feito em alguns locais; mas o que preocupa os manifestantes é que estados conservadores possam proibir totalmente o aborto, independente do caso.