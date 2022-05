Serpentinas de carpa, conhecidas como Koinobori, enfeitam ruas japonesas

Diversas ruas japonesas têm sido enfeitadas com serpentinas em formato de carpa nas últimas semanas. Um desses locais é a Torre de Tóquio, onde pessoas param para fazer registros com a decoração curiosa (foto). Essa tradição se chama Koinobori e é feita para o Dia das Crianças, que é comemorado no dia 6 de maio no país. Segundo a cultura japonesa, as representações de Koinobori expressam a esperança de que as crianças cresçam saudáveis e tenham uma vida bem-sucedida como adultos na sociedade. O Dia das Crianças é o último feriado da chamada Semana Dourada, em que os japoneses comemoram os feriados nacionais de: Dia do Showa - Aniversário do ex-imperador Showa (29/4); Dia da Memória Constitucional - O dia em que a constituição do pós-guerra entrou em vigor (3/5); Dia do Verde - Dedicado ao meio ambiente e à natureza japoneses (5/5); e Dia das Crianças (6/5).