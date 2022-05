Três pessoas são feridas a bala durante marcha do Dia do Trabalhador no Chile

Três pessoas ficaram feridas por tiros e duas foram presas durante manifestação no Dia do Trabalhador, nesse domingo (1º), no Chile. O tiroteio ocorreu durante uma marcha convocada por um sindicato na capital Santiago, quando alguns manifestantes ergueram barricadas e entraram em estabelecimentos comerciais, entrando em confronto com comerciantes. A polícia confirmou que os dois presos são estrangeiros suspeitos de dispararem tiros. A polícia usou canhões de água (foto) e gás lacrimogêneo para dispersar a população. O presidente Gabriel Boric rechaçou o ato e disse em entrevista à um canal de televisão: "Estamos normalizando a violência, não podemos permitir que gangues criminosas tomem as ruas de nosso país". Já a principal marcha do dia, organizada pelo sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aconteceu sem incidentes com milhares de pessoas com bandeiras e faixas reunidas na Praça Itália.