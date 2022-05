Nossa Senhora do Trabalho reúne fiéis em Porto Alegre

Fé e oração marcaram as homenagens para Nossa Senhora do Trabalho neste domingo (1) em Porto Alegre. A Paróquia Santuário, que leva o nome da santa, lotou para celebrar a data depois que a imagem percorreu o trajeto do Hospital Banco de Olhos até a avenida Benno Mentz. Fundada em 1955, a Paróquia Santuário Nossa Senhora do Trabalho começou a ser construída em 1960 e foi inaugurada em dezembro de 1961. Há apenas duas paróquias no mundo dedicadas à santa: além de Porto Alegre, a outra está localizada na cidade de San Gaetano, em Bologna, na Itália. A devoção teve início na França, em 1894, então venerada como Nossa Senhora dos Campos ou Nossa Senhora da Oficina. Os fiéis que participaram da missa às 10h tiveram suas carteiras de trabalho benzidas pelos padres.