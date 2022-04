Campeão do Gauchão, Grêmio recebe duas taças alusivas aos 250 anos de Porto Alegre

Em edição especial para os 250 anos de Porto Alegre, odeste ano levou duas taças para casa. Além da taça oficial, entregue pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e que já tem o título do aniversário, o Grêmio recebeu uma outra criada pelo artista plástico Mario Cladera em nome da prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Instituto Cultural Português. A versão tem 80 centímetros de altura e é feita de metal, ferro, aço e sucata soldadas, além de duas peças de alumínio e uma base de madeira. As taças foram entregues aos jogadores gremistas no sábado (2) pelo prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes. Segundo Melo, o momento marca o encerramento da semana de celebrações da capital gaúcha.