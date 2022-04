Descida da Borges volta a animar Porto Alegre depois de dois anos

O Carnaval voltou à capital gaúcha depois de dois anos. A tradicional Descida da Borges teve uma edição especial em comemoração aos 250 anos da cidade nesta sexta-feira, 1º de abril. A festa começou às 18h30, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo Bira Borba e sua corte pelo Executivo municipal. O público lotou a avenida e aproveitou a volta da festa que serve de ensaio para os desfiles no Porto Seco. Milhares de pessoas ficaram até a madrugada deste sábado, 2, no Centro Histórico.