Ecobarreira já retirou quase 900 toneladas de resíduos do arroio Dilúvio

A Ecobarreira instalada na margem do arroio Dilúvio, no trecho na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, já impediu que quase 900 toneladas de resíduos desaguassem no lago Guaíba. Plásticos, pedaços de madeira e até animais mortos foram recolhidos pelas gaiolas que compõem a ecobarreira e encaminhados para o aterro sanitário de Minas do Leão, usado pela prefeitura da Capital. A coleta começou há seis anos, em março de 2016. O projeto da ecobarreira é mantido e coordenado pelo Instituto Safeweb e tem o apoio das secretarias municipais de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e do professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Gino Gehling.