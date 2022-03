Mural em grafite com mais de mil metros quadrados é inaugurado em Porto Alegre

Pouco após completar 250 anos, Porto Alegre passa a contar com uma nova obra de arte em grafite para colorir a cidade, localizada na Rua Concorde, no bairro Jardim Itu-Sabará, na Zona Norte da cidade. A entrega oficial do mural será neste sábado (2) em evento aberto à comunidade, com atrações artísticas, brincadeiras para as crianças e opções gastronômicas. Ao longo de uma quadra, o cinza dos muros foi substituído pelo colorido de obras autorais de sete artistas gaúchos e um mineiro e de outros 20 aprendizes da região, que puderam aplicar técnicas de grafite adquiridas em uma oficina de capacitação, realizada entre os dias 22 e 25 de fevereiro. Ao todo, oito pinturas autorais que formam uma das maiores intervenções de arte urbana da capital. O projeto foi promovido pela MRV, sob a coordenação do artista visual porto-alegrense Jackson Brum.