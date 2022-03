Esquadrilha da Fumaça se apresenta no céu de Porto Alegre

A tradicional Esquadrilha da Fumaça se apresentou em Porto Alegre nesta terça-feira (29). Os aviões escreveram no céu da Capital a mensagem 'POA 250 anos', em comemoração ao aniversário da cidade. O evento aconteceu na Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro, a partir das 16h30, e teve duração de 40 minutos. A manobra atraiu expectadores à Orla, e chamou a atenção de pessoas que circulavam pelo Centro Histórico. E não foram só os humanos que prestigiaram o show; um pássaro resolveu se unir à cena e mostrar seu majestoso voo junto aos aviões (foto). A escrita foi realizada pelo Esquadrão de Demonstração Aérea, integrante da Força Aérea Brasileira (FAB), que retoma demonstrações no ano em que completa 70 anos, após um breve período sem agenda pública por conta das restrições geradas pela pandemia. O grupo é formado por 13 pilotos e sete aeronaves.