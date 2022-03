CEEE Equatorial realiza mutirões de poda de galhos em Porto Alegre nesta semana

Durante a segunda-feira (28), as equipes da CEEE Grupo Equatorial estiveram envolvidas em um mutirão de poda de galhos que interferiam ou pudessem vir a interferir na rede elétrica dos bairros Petrópolis e Bela Vista, localizados na região central de Porto Alegre. Cerca de 10 equipes, treinadas especificamente para este trabalho, realizaram mais de 100 intervenções. O trabalho segue nesta terça-feira (29) e vai até sexta-feira (1). O serviço contou com o auxílio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e da EPTC, para o controle do trânsito. O descarte dos resíduos podados é realizado em um triturador no transbordo. A ação de poda ocorre cerca de duas semanas depois de aregistrados em Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana.