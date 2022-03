Abertura da Praça da Matriz e concerto no Teatro São Pedro celebram os 250 anos de Porto Alegre

Com a apresentação da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e a retirada dos tapumes da Praça Matriz, a noite de quarta-feira (23) ficou marcada no coração dos porto-alegrenses por mais celebrações aos 250 anos da capital gaúcha. Para abrir a noite, a orquestra preparou um concerto em homenagem ao quarto de século que será celebrado pela Capital no próximo sábado (26). A apresentação contou com a participação dos solistas Nelson Coelho de Castro, Shana Muller, Luciano Leães, Hique Gomes e Isabella Fogaça. Após o concerto, os presentes foram convidados a visitarem a Praça da Matriz, que teve seus tapumes retirados. Embora a inauguração oficial da praça esteja prevista apenas para o dia 16 do próximo mês, os convidados já puderam conferir boa parte do resultado da obra, que está em fase de acabamentos. De agora em diante, a finalização das obras do local ocorrerão com a praça aberta, sem os tapumes.