Festival Nacional da Flor de Cerejeira está em plena floração em Washington

O Jefferson Memorial é emoldurado por cerejeiras em flor ao nascer do sol, na Tidal Basin, em Washington, DC, nesta quarta-feira (23). Essa cena mágica só acontece entre os dias 22 e 25 de março neste ano, período do pico de floração das flores, segundo o Serviço de Parques na área de DC. A primavera começou no hemisfério Norte na última segunda (20) e, com ela, teve início o Festival Nacional da Flor de Cerejeira. O evento não ocorreu nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19, e está de volta com o tema Redescobrindo a Primavera. O Festival acontece de 20 de março a 17 de abril e realiza eventos que homenageiam as culturas americana e japonesa e representa um vínculo estreito entre os dois países. A tradição começou no ano de 1912, quando o prefeito de Tóquio, Yukio Ozaki, presenteou a capital estadunidense com 3.000 cerejeiras, árvore tradicional do Japão.