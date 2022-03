Levantamento aponta mais de 300 espécies vegetais em campos da fronteira gaúcha

O projeto RestaurAPA realizou um levantamento de espécies vegetais nos campos da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã, na região da fronteira gaúcha com o Uruguai. A iniciativa é uma parceria entre a UniLaSalle, a Ufrgs e a Emater, que compreende um projeto de restauração do campo nativo do Pampa em 20 propriedades rurais na região. No detalhamento, foram registradas 329 espécies divididas em 50 famílias botânicas, com uma riqueza de espécies variando entre oito e 55 espécies por metro quadrado. Os pesquisadores consideram que o resultado demonstra riqueza vegetal dos campos, mesmo em áreas atingidas pela invasora Capim-annoni, que foi identificada em todas as fazendas participantes. Uma das coordenadoras do RestaurAPA, Mariana de Souza Vieira, comenta: “do total de 3.651 plantas conhecidas no bioma Pampa, encontrar 317 espécies nativas e 12 espécies exóticas em campos invadidos por Capim-annoni é um bom resultado. Demonstra que a flora nativa está presente nos campos e que o potencial de restauração ecológica é elevado”.