Mais de 3 mil servidores da segurança vão às ruas de Porto Alegre em busca de reposição salarial

No início da tarde desta terça-feira (22), mais de três mil servidores penitenciários do Estado, representados pela Amapergs Sindicato, foram às ruas da capital gaúcha protestar em busca de um reajuste salarial que não é repassado à classe há oito anos. A manifestação teve início no Parque Farroupilha (Redenção), às 13h30min, local em que foi iniciada uma caminhada até o Palácio Piratini, onde o presidente da Amapergs Sindicato, Saulo Felipe Basso dos Santos, juntamente à servidores da Susepe, Polícia Civil e IGP, entregou documentos ao governador Eduardo Leite em busca de atendimento da demanda por recomposição salarial justa ao setor, que perdeu 2/3 de seu poder de compra nos últimos oito anos, segundo o presidente. O ato foi aprovado por Delegados Sindicais da Amapergs de todo o Estado.