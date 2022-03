ONG com foco na prática do tênis amplia em 43% o número de atendimentos

A ONG WimBelemDon, projeto social que envolve crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na zona sul de Porto Alegre, terá um crescimento de 43,10% no atendimento. A partir do final de março, com a seleção de novos educandos, o número de crianças atendidas sobe de 58 para 83. Com o novo grupo, o WimBelemDon contemplará 46 meninas e 37 meninos atendidos. Por conta da melhora no cenário da Covid-19, os jovens passam a ter um atendimento coletivo, assim como era feito antes da pandemia. Ainda assim, são mantidos os cuidados sanitários, como distanciamento e uso de máscaras nas dependências do projeto. A ONG investe na transformação social de seu público-alvo, tendo o tênis como o principal atrativo para os jovens, além de oferecer uma série diária de atividades e oficinas pedagógicas, esportivas, culturais e socioemocionais. O trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que preza pelo olhar humanizado e respeito aos limites de cada aluno.